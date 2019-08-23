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بعد "صدمة العدالة".. قرارات مصيرية داخل أهلي جدة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:38 م
بعد صدمة العدالة.. قرارات مصيرية داخل أهلي جدة
الاهلي والعدالة
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محمد علي
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة أهلي جدة بصدد إصدار قرارات مصيرية خلال الساعات المقبلة، وذلك بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز في مباراته الأولى ببطولة الدوري السعودي، واكتفى بالحصول على نقطة واحدة فقط بعدما تعادل مع نادي "العدالة" مساء أمس الخميس بهدف لكل فريق.

 

وذكرت التقارير، بأن إدارة أهلي جدة كانت قد طالبت من لاعبي الفريق والجهاز الفني، ضرورة تحقيق انطلاقة قوية في بداية الدوري هذا الموسم، من أجل مصالحة الجماهير بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي على يد نادي الهلال، ولكن جاء تعادل الفريق أمام العدالة ليزيد من أحزان جماهير الراقي، ويؤكد بأن الفريق لا يسير في الطريق الصحيح.

 

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية"، بأن إدارة النادي جددت الثقة في المدرب " برانكو إيفانوفيتش" وستقوم بإعطاءه فرصة أخيرة من أجل تعديل أوضاع الفريق خلال الفترة المقبلة، وهذا بجانب وضع اللاعب الصربي "دانييل ألكيسيتش" في خانة الإستثمار والبدء في إجراء مفاوضات لضم لاعب خط وسط آخر قبل غلق الميركاتو.

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