منتخب الطائرة يتغلب على كاب فيردي في دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب رجال الكرة الطائرة الفوز على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3–0 في أول مباريات الفريق بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.

نجح منتخب الكرة الطائرة في الفوز بالأشواط الثلاثة بنتيجة 25/19 و 25/20 و 25/17.

يرأس بعثة الكرة الطائرة أحمد عبدالدايم رئيس الاتحاد ويضم الجهاز الفني الهولندي جيدو فيرمولين مدير فني وأحمد عاشور المدرب العام ورجب قطب محلل أداء وإحصائي وعبدالرحمن غانم علاج طبيعي ويتواجد من البعثة الطبية دكتور أحمد سعودي.

تضم قائمة اللاعبين حسام يوسف وأحمد فتحي وأحمد يوسف وأحمد سعيد ومصطفى محمد وأحمد ضياء وعمر نجيب ومحمد عبدالمحسن ومحمد عادل وعبدالرحمن سعودي وأحمد عادل وهشام يسري.