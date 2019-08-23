برشلونة يُغري باريس سان جيرمان بالعرض الذي لا يقاوم

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي برشلونة يواصل جهوده لحسم صفقة البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





ووفقًا لاذاعة "كادينا سير" أن نادي برشلونة يعمل بالفعل علي التوقيع مع البرازيلي "نيمار" ولا يوجد أي إنذار نهائي من باريس سان جيرمان بخصوص الصفقة.





وذكر برنامج "الشرينيجيتو" أن نادي برشلونة يجهز عرضًا جديدًا لتقديمه لنادي باريس سان جيرمان للتوقيع مع البرازيلي "نيمار" مقابل 180 مليون يورو بالإضافة لعثمان ديمبلي.