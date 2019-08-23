إعلامي رياضي يفتح النار على برانكو: هل يستحق السومة ما هو عليه الآن؟

تحدث الإعلامي مصطفى الآغا، عن وضع مهاجم النادي الأهلي، عمر السومة، مع الفريق مؤخرا، عقب خلافه مع مدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وتواجده على مقاعد البدلاء.

وقال الآغا عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عندما تقسو على ابنك، في عهد الاحتراف الخالي من العواطف، يبقى الولاء عملة نادرة وهذا الرجل قاوم الكثير من الإغراءات والصعاب ليبقى في الأهلي فهل يستحق هذه اللقطة؟؟".

وعلق الإعلامي محمد الشيخي على تغريدة الآغا: "نعم، عمر السومة لا يستحق هذه اللقطة، لكن بمفرده لن يفعل شيئا".

وأوضح: "فريق تائه لا يعرف ماذا يريد داخل الملعب، اختيارات عناصرية غير موفقة، تفكك معنوي وروح هابطة".

وأنهى حديثه قائلا: "أما برانكو فهو المدرب الوحيد في العالم الذي جعل مشجعي فريقه يتابعون المباريات من بيوتهم !".