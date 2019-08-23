السعودية الرياضية - youtube مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر الاسطورة live كورة جول رابط الزعيم الهلال kora لايف

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مميزة بعمل بث مباشر لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي، حيث تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان «الدوري السعودي للمحترفين»، بمواجهة بين الهلال وأبها مشاهدة مباراة الهلال اليوم.





كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر:

ويأمل فريق الهلال لتعويض خسارته اللقب الموسم الماضي في الرمق الأخير من البطولة لصالح نظيره النصر حامل اللقب، عندما يواجه أبها المتأهل حديثًا للبطولة، ويعتمد الفريق على الفرنسي جوميز القاطرة الهجومية والذي يعد عنصرا مؤثرا للغاية في هجوم الزعيم.





كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال وأبها kooora:

صعد فريق أبها إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم بعد أن نجح في تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى للموسم المنصرم (2018-19)، فخلال مشواره طوال الدوري نجح في اقتناص 69 نقطة بواقع 19 انتصار و12 تعادل وسبع هزائم، وتأهل أيضًا إلى الدوري السعودي للمحترفين ثلاث فرق آخرى هم، ضمك، العدالة، الخليج.





موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي للمحترفين

تقام مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة و19:00 بتوقيت مكة المكرمة و16:00 بتوقيت جرينتش، وتقام مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي للمحترفين، في ملعب جامعة الملك سعود، وتذاع المباراة على قناة KSA Sports 1 HD، ويعلق عبد الله الحربي على مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي للمحترفين



