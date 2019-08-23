تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.. إزالة 24 ألف و995 حالة تعدي بكفرالشيخ.. والمحافظ: فحص 5700 طالبًا للتقنين

أكد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، أن أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة وعلى أملاك الدولة، موضحا أن عدد التعديات 37 ألف و752 حالة تعدي، منها 18 ألف و374 مباني، بمساحة 2 مليون و27 ألف متر، وعدد التعديات على الأراضي الزراعية 19 ألف و378 حالة، على مساحة 2848.472 فدان ، وما تم إزالته من التعديات على المباني 10 آلاف و486 حالة تعدي على مساحة مليون و 300 ألف مت، وعدد الحالات التي تم ازالتها على الأراضي الزراعية 14 ألف و509 حالة تعدي على مساحة 2621.555 فدان، وعدد الحالات المتبقية وسيتم إزالتها 12 ألف و757 حالة ، منهم 7888 حالة مباني على مساحة 871583 متر ،و4869 حالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة 227.187 فدان .













وأضاف محافظ كفر الشيخ، في تصريح صحفي أن عدد طلبات التقنين والتي تقدم بها أهالي كفر الشيخ 5700 طلب منهم 4341 طلب تقنين مباني على مساحة مليون و117ألف متر، وعدد طلبات التقنين على أراضي زراعية 1359 طلب على مساحة 1577 فدان، وعدد الطلبات الجادة 1870 طلب منهم 1314 طلب مباني على مساحة 339ألف و775 متر، وعدد الطلبات على أراضي زراعية 566طلب بمساحة فدان، وعدد الطلبات الصالحة للتقنين 902 طلب منهم 613 طلب مباني على مساحة 118 ألف و551 متر، وعدد الطلبات على أراضي زراعية 289 طلب على مساحة 322 فدان .













وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم التعاقد على 210 طلب منهم 159 طلب مباني على مساحة 22 ألف و157متر ، و51 طلب أراضي زراعية على مساحة 9 أفدنة ، وما تم رفضه من طلبات 343 طلب منهم 288 طلب مباني على مساحو 68 ألف و513 متر، و55 طلب على أراضي زراعية على مساحة 108 فدان.













وأشار محافظ كفر الشيخ إلي إن محافظة كفر الشيخ تطبق قانون 144 لسنة 2017م الخاص بتقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، طبقا لتوجيهات الرئيس والصادرة من مجلس الوزاراء ومتابعة المهندس شريف إسماعيل مستشار الرئيس للمشروعات الكبرى ، مع لجنة استرداد الاراضي،فيتم تدقيق البيانات يوميا على منظومة محكمة، هذه االمنظومة لها علاقة بالمساحة، يتم تحديد احداثيات لكل قطعة ارض متقدم عليها من خلال الاقمار الصناعية حتى لا يحدث اي نوع نمن أنواع المخالفات على الاطلاق.













وأضاف المحافظ، وقعنا 210 عقدًا، ولدينا لجنة تظلمات من الاسعار تعمل بدقة كبيرة وعلى أكمل وجه، وهناك بعض الاهالي قدموا طلبات تقنين قبل انتهاء الموعد المحدد الذي حدد القانون ،ولكنهم لم يستكملوا الاجراءات هم من يقومن باستكمالها.









ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن ما تم تقنينه المباني المسكونة ذات السكن قبل 22 يونيه والأراضي الزراعية المثمرة ، لا يوجد مد لفترة التقنين والقانون انهى موعد التقديم بعد صدور القانون لمدة 6 أشهر تم مدها بعد ذلك ولا يوجد أي أعمال تقنين جديدة، أما التصالح فصدر قانون التصالح رقم 17 لعام 2019م ، الذي يسمح بالتصالح في حالات محددة منها تغيير النشاط ،وبعض الاعمال المخالفة في البناء أو البروز أو زيادة في الواجهات والارتفاع بما لا يخالف كل القواعد والقوانين المسموح بها مع ضمان سلامة المبنى الانشائية.













وقال المحافظ "تم عقد ندوة تعريفية لكل المعنيين بقانون التصالح وانه شرح البنود الائحة التنفيذية بحضور المستشار القانوني، وأعضاء الشئون القانونية، ومهندسي التنظيم والمساحة والأملاك، ومديري الادارات الهندسية، مؤكداً أن المحافظة تلقت 40 طلب من المواطنين، وهناك تعاون بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان بإضافة الكتل السكنية المتاخمة للمناطق السكنية والاحوزة العمرانية لإحداث انفراجة".















