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بخصومات تصل لـ 30 %.. انطلاق معرض أهلا مدارس مطلع سبتمبر المقبل

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:21 م
بخصومات تصل لـ 30 %.. انطلاق معرض أهلا مدارس مطلع سبتمبر المقبل
ارشيفية- معرض اهلا مدارس
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الفجر الاقتصادي
 
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تنطلق فعاليات معرض "أهلا مدارس"   2 سبتمبر و لمدة أسبوع حتى يوم 8 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر .

وينظم المعرض وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتتوافر بالمعرض المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن الأسواق  لتخفيف العبء على المواطنين، واستعدادا للموسم الدراسي المقرر بدئه منتصف سبتمبر المقبل.
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