بخصومات تصل لـ 30 %.. انطلاق معرض أهلا مدارس مطلع سبتمبر المقبل





وينظم المعرض وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتتوافر بالمعرض المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن الأسواق لتخفيف العبء على المواطنين، واستعدادا للموسم الدراسي المقرر بدئه منتصف سبتمبر المقبل.

تنطلق فعاليات معرض "أهلا مدارس" 2 سبتمبر و لمدة أسبوع حتى يوم 8 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر .