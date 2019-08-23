يلا شوت Livehd7: الآن بث مباشر مباراة الهلال وابها كورة لايف Yalla sport يلا شوت دوري بلس الهلال ضد أبها الاسطورة youtub

تنطلق مباراة الهلال وأبها اليوم الجمعه 23 أغسطس 2019 في السادسة مساءً على استاد جامعة الملك سعود

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من المتوقع أن يكون تشكيل كالتالي :-

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف

الدفاع : ياسر الشهراني وعلي البليهي وجانج هيون سون ومحمد الدوسري

خط الوسط : عبد الله عطيف ومحمد كنو وسالم الدوسري

الهجوم : سيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو وبافيتيمبي جوميس





ستقوم قناة KSA Sports ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الهلال وأبها عبر موقع الفجر الرياضي و KSA Sports





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