بعثة الأهلي تصل ملعب برج العرب استعدادا لمباراة اطلع بره

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق المباراة التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف بدون رد أحرزهم وليد أزارو "هدفين" وعلي معلول وأحمد الشيخ.