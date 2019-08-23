ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعثة الأهلي تصل ملعب برج العرب استعدادا لمباراة اطلع بره

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:26 م
بعثة الأهلي تصل ملعب برج العرب استعدادا لمباراة اطلع بره
الاهلي
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ووصلت حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق المباراة التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة.

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف بدون رد أحرزهم وليد أزارو "هدفين" وعلي معلول وأحمد الشيخ.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره