محمد فضل ضمن قائمة الترشيحات للإشراف على أمم إفريقيا تحت 23 عاما
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:18 م
محمد الصو
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دخل محمد فضل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،
ضمن ترشيحات الإشراف على بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقرر إقامتها بالقاهرة.
ورشحت اللجنة المنظمة للبطولة نجم الأهلي الأسبق، بعدما نجح
في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة والتي توجت بلقبها الجزائر على حساب السنغال،
وتحرز اللقب الثاني في تاريخها.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من
8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
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