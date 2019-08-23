كورة لايف plus مباراة الهلال وابها بث مباشر Yalla shoot تابع اونلاين الاسطورة مشاهدة مباراة الهلال مباشر دوري بلس ksa

يقدم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشركورة لايف اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان دوري بلس ، ويسعى نادي الهلال لبداية قوية هذا الموسم واستغلال الدافع المنعوي بعد الصعود لدور الثمانية لدوري أبطال اسيا على حساب جاره أهلي جدة .





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موعد مباراة الهلال وأبها والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الهلال وأبها بالدوري السعودي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية وتذاع المباراة عبر قناة السعودية KSA.





متابعة مباراة الهلال وأبها بث مباشر لحظة بلحظة الاسطورة لايف alostora live :

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة أبها بث مباشر كورة اون لاين دوري بلس

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد الدوسري

الوسط الدفاعي: عبد الله عطيف - محمد كنو، الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

الهجوم الصريح: بافيتيمبي جوميز.





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