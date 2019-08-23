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نجم طائرة الأهلي يحتل صدارة هدافي مونديال ناشئي الطائرة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:15 م
نجم طائرة الأهلي يحتل صدارة هدافي مونديال ناشئي الطائرة
عبد الرحمن الحسيني
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احتل عبد الرحمن الحسيني لاعب المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة، صدارة أكثر اللاعبين تسجيلًا للنقاط برصيد 69 نقطة، بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة.

 

وقدم ناشئ الأهلي أداء مميز خلال البطولة حتى الآن، وقاد "الفراعنة" للفوز في كل اللقاءات السابقة.

 

واستطاع منتخبنا الوطني الفوز في لقاءاته السابقة بالمجموعة على حساب كلًا من "ألمانيا - الأرجنتين - اليابان".

 

ومن المقرر، أن يختتم منتخبنا الوطني لقاءته في الدور التمهيدي غدًا بمواجهة نظيره المكسيكي.

 

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