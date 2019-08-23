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تشكيل الهلال الرسمي في مواجهة أبها بالدوري السعودي| مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر ON LINE

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:13 م
تشكيل الهلال الرسمي في مواجهة أبها بالدوري السعودي| مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر ON LINE
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محمد علي
 
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يبدأ نادي الهلال السعودي مشواره في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم "بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" بلقاء قوي أمام نادي "أبها" الصاعد حديثًا إلى الدوري، ويطمح الهلال في تحقيق الفوز الأول له في البطولة ومنافسة النصر من الأسبوع الأول، حيث فاز الأخير يوم أمس على حساب "ضمك" بهدفين مقابل لاشيء ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وبحسب بعض التقارير السعودية، فإن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، قد أستقر على تشكيلة نادي الهلال الذي ستخوض اللقاء الأول في بطولة الدوري أمام نادي أبها في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري، وقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع سيلعب كلًا من: ياسر الشهراني – محمد جحفلي – حسن كادش- جانج هيون سوو

خط الوسط : محمد كنو - عبد الله عطيف - هتان باهبرى – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو.

خط الهجوم : بافتيمبي جوميز.

يذكر بأن نادي الهلال يعاني من بعض الغيابات في قائمته خلال هذه الفترة، وأبرزها "سالم الدوسري" ونواف العابد ومحمد البريك بسبب الإصابات وعدم الجاهزية البدنية.

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