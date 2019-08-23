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رئيس المقاصة يكشف أسرار بيع أنطوي وشراء الصفقات الجديدة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:11 م
رئيس المقاصة يكشف أسرار بيع أنطوي وشراء الصفقات الجديدة
جون انطوي
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محمد الصو
 
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كشف اللواء محمد عبد السلام ، رئيس نادي مصر للمقاصة ، أسرار اختيارات صفقات الفريق التى تم التعاقد معها في الموسم الجديد ، مؤكدا أن أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للفريق كان شريكا في اختيارات كل اللاعبين ، وتم الاتفاق على المراكز التي تحتاج للتدعيم، وعلى الفور تم التعاقد مع اللاعبين لبناء فريق قوي قادرا على المنافسة .

 

وأوضح رئيس المقاصة ، أنه تم التركيز على اختيار اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال صلاح أمين ومحمد إبراهيم وخالد اوتشو نجم منتخب أوغندا للتعاقد معهم ، للاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها ، وبالتأكيد وجودهم مع بقية زملائهم بالفريق مكسب قوي وإضافة مميزة خلال الموسم الجديد .

 

وأضاف عبد السلام ، بأن رحيل الغاني جون أنطوي ، عن الفريق خسارة لأنه من أفضل اللاعبين الأفارقة والهدافين المميزين بالدوري ، لكن اللاعب طلب الرحيل ، ولا يوجد فريق يقف على لاعب مهما كانت نجوميته ، وتعاقدنا مع صفقات بديله قوية ومميزة، وهناك ثقة في قدرة الجهاز الفني في تجهيز بديل كفء لتعويض رحيل أنطوي.

 

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