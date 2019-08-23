البورصة الأمريكية تتراجع فى المستهل بعد الرسوم الصينية الجديدة
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:05 م
وكالات
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة، على تراجع بعد فرض الصين رسوم جمركية انتقامية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 118.03 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 26134.21 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.88 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 2911.07 نقطة.
وفقد المؤشر ناسداك المجمع 47.74 نقطة أو 0.60 بالمئة ليصل إلى 7943.65 نقطة.
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