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حالة الطقس غدًا السبت 24/8/2019 في مصر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:50 م
حالة الطقس غدًا السبت 24/8/2019 في مصر
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار غدًا السبت 24/8/2019 في جمهورية مصر العربية؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 24/8/2019 على مدن مصر:
حالة الطقس اليوم في مصر:
القاهرة 36°
الإسكندرية 30°
مدينة الجيزة 35°
المعادي 35°
شبرا الخيمة 35°
أسيوط 38°
الإسماعيلية 35°
الأقصر 39°
الزقازيق 36°
السويس 37°
الفيوم 37°
المنصورة 37°
بورسعيد 31°
طنطا 37°
المحلة الكبرى 37°
أسوان 41°
العريش 31°
بنها 37°
بني سويف 38°
دمنهور 36°

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