كهربا على رأس قائمة أفيس لمواجهة ريو آفي بالدوري البرتغالي

أعلن أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق ديسبورتيفو دا أفيس البرتغالي قائمة الفريق التي ستواجه ريو آفي اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.





وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمود كهربا لأول مرة منذ انتقاله للفريق البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وغاب اللاعب عن مباريات فريقه الماضية بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية المؤقتة.



