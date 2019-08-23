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"المرور": التحرك بسرعة عالية وصدور صوت للإطارات.. عقوبته غرامة مالية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:50 م
المرور: التحرك بسرعة عالية وصدور صوت للإطارات.. عقوبته غرامة مالية
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نبّهت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في "سناب شات" من مخالفة مرورية واردة في نظام المرور.

وقالت: إن عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً هي غرامة مالية تتراوح بين ١٥٠-٣٠٠ ريال.

يشار إلى أن الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في برنامج "سناب شات" دأب على نشر مواد توعوية، إضافة للأخبار الرسمية لقطاعات الداخلية، وتغطيات ميدانية لجهودها وأخبار الوظائف والقبول وغيرها من الأخبار.
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