مستشار التجارة بالبيت الابيض: حرب الصين التجارية لن تبطئ الاقتصاد الأمريكي

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قال "بيتر نافارو" مستشار التجارة بالبيت الابيض اليوم الجمعة إنه لا يعتقد أن الحرب التجارية في الصين ستسبب ارتفاع الأسعار أو تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.



وأضاف في مقابلة مع "Fox Business": "لقد وضعنا هذه التعريفات في مكانها لفترة طويلة جدًا، والصين تتحمل العبء بأكمله من خلال خفض أسعارها، وخفض قيمة عملتها".



وأضاف: "ستستمر المفاوضات كما كانت. وسيتم ذلك خلف أبواب مغلقة".



