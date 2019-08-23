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الجيبسي كينجز يحتفل بمرور ١٥ عام على إصدار أول ألبومات تامر حسني

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:28 م
الجيبسي كينجز يحتفل بمرور ١٥ عام على إصدار أول ألبومات تامر حسني
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محمود حنفي
 
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يحتفل الفريق الأسبانى جيبسي كينجز بمرور 15 عاما على إصدار أول ألبوم لتامر حسني، وذلك بمدينة العلمين الجديدة يوم 30 أغسطس، ويحتفل فريق الجيبسي مع تامر من خلال غناء مجموعة من أغانى تامر حسني.


ومن المقرر أن يغني الجيبسي أغنيتين من كل ألبوم لتامر وصولا لألبومه الأخير عيش بشوقك، كما يغنى تامر أغنية من كل ألبوم.

وينتظر تامر حسني طرح فيلم "الفلوس" خلال الفترة القادمة، ويشاركه فى بطولة العمل كل من خالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد.
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