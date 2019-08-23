خسائر كبيرة لميليشيا الوفاق جنوب طرابلس





تكبدت ميليشيات حكومة الوفاق الليبية، خسائر فادحة على يد قوات الجيش الوطني الليبي، في بلدة السبيعة، جنوب العاصمة طرابلس.





وقال المتحدث باسم الجيش، المنذر الخرطوش، لصحيفة "المرصد" الليبية، إن "المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق تعرضت لخسائر كبيرة على يد الجيش بعد أن قصف بالمدفعيه الثقيلة تمركزات لها في محيط منطقة الفروسية".





وأشار الخرطوش إلى أن منطقة السبيعة تشهد هدوءاً تاماً، بعد ضربات الجيش أمس الخميس، لتمركزات الوحدات العسكرية في نقاط عديدة مع الرصد المستمر لفرق الاستطلاع وسلاح الجو.



