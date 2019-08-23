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الهند تتراجع عن فرض رسوم إضافية على مستثمري المحافظ الأجنبية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:25 م
الهند تتراجع عن فرض رسوم إضافية على مستثمري المحافظ الأجنبية
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ترجمة: دينا الشريف
 
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أعلنت الحكومة الهندية اليوم الجمعة عن إجراءات لإحياء النمو الاقتصادي والأسواق بما في ذلك سحب ضرائب أعلى على مستثمري المحافظ الأجنبية وقالت إنها ستفرج عن أموال لإعادة رسملة البنوك مقدمًا.

وقالت وزيرة المالية "نيرمالا سيترامان" للصحفيين أن الحكومة قررت سحب الرسوم الإضافية على FPIs التي كشفت عنها في ميزانيتها للسنة المالية المنتهية في مارس 2020.

وتطبق الضريبة المرتفعة على الأفراد وFPIs الذين يكسبون أكثر من 20 مليون روبية سنويًا مما أدى إلى انخفاض حاد في أسواق الأسهم الهندية.

وتأمل الحكومة في أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تحسين المعنويات التي تؤدي إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة وتخفيف مخاوف مستثمري المحافظ، لإحياء النمو الاقتصادي لثالث أكبر اقتصاد في آسيا من أدنى مستوى في خمس سنوات.
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