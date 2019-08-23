لامبارد يعلن خبر صادم لـ تشيلسي

كشف المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد، إصابة نجم فريق البلوز وهناك شكوك حول مشاركته امام نورويتش سيتي المقرر لها، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعلن فرانك لامبارد، اليوم في المؤتمر الصحفي للمباراة " الفرنسي نجولو كانتي تعرض للإصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته".

وتابع "أتمنى أن يكون أنطونيو روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقًا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل".

واضاف: "هودسون أودوي؟ إنه لاعب مُبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة".

واردف: "أنا سعيد بالفريق والمجموعة التي لدي الآن، ولذلك لا أتوقع أن نستغني عن المزيد من اللاعبين قبل نهاية شهر أغسطس الحالي.

وانهى: "إننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حسمًا أمام المرمى في المباريات، ولكنني سعيد إلى حد ما بالطريقة التي نهاجم بها، وأتوقع تسجيل المزيد من الأهداف عن طريق جيرو وأبراهام وباتشواي".