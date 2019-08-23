"أمر تكليف" يستمر لليوم الجمعة بسوهاج "بأمر الجمهور "

قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح انه تقرر مد عرض " أمر تكليف " بمحافظة سوهاج لليوم الجمعة ٢٣ أغسطس و ذلك بناء على رغبة جمهور المحافظة، و الذي يملأ صالة عرض مسرح قصر ثقافة سوهاج منذ بداية تقديم العرض به منتصف الشهر الجاري، حيث يقدم العرض في تمام الثامنة مساء بالمجان.



