وزير الأوقاف يفتتح مدرسة ثانوي بمسقط رأسه في بني سويف (صور)

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، اليوم الجمعة، مدرسة درويش الصياد الثانوية بنات بصفط راشين مركز ببا ـ مسقط رأس وزير الأوقاف ـ جنوب بني سويف.





جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس النواب "هشام سليم، محمد كساب،عبد الرحمن برعي" اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، ومحمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس عمر عبد اللطيف، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف





وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ووزير الأوقاف ونائب وزير التعليم المدرسة المقامة على مساحة إجمالية 2223 مترًا، مساحة المباني 548 مترا، وتكلف إنشاؤها 5 مليون 995 ألف جنيه، وتتكون من طابق أرضي و2 علوي، وتضم 9 فصول دراسية، غرف للإدارة والمدرسين، ومعمل مطور، معمل حاسب آلي، ومصلى، وغرف للهوايات، وفراغ متعدد الأغراض وغرفة طبيب.





أشاد محافظ بني سويف بالمتبرع الحاج درويش الصياد "الذي توفي قبل الانتهاء من المشروع" الذي تبرع بقطعة الأرض التي أقيمت عليها المدرسة، حيث دعا له بالرحمة الواسعة وأن تكون هذه المدرسة صدقة جارية في موازين حسناته، وحرص المحافظ على التقاط صورة تذكارية مع ابن المتبرع تقديرا لماقام به والده.





وأكد المحافظ أن المساهمة المجتمعية شريك أساسي ومحوري في خطة المحافظة التنموية، حيث بلغت قيمة المساهمة المجتمعية فقط فقطاعي الصحة والتعليم خلال الـ10 شهور ماضية أكثر من 100 مليون جنيه، فضلا عن تبرعات الأهالي الكثيرة بالأراضي لإنشاء وحدات خدمية يعود نفعها على المواطنين خاص في القرى الأكثر إحتياجا.





وأشار "عبدالجابر" إلى أن المحافظة قد أعدت خطة متكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى استمرار عمل اللجان المشكلة من المختضين من التربية والتعليم والأبنية التعليمية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والتي تختص بالمرور على 2153 مدرسة للوقوف على أعمال الصيانة البسيطة ورصد أية ملاحظات أو سلبيات للعمل تلافيها، والتأكد من جاهزية المدارس، والتأكد من عدم وجود ما قد يؤثر سلبا على إنتظام العملية التعليمية وأمن وسلامة كافة عناصر المنظومة التعليمية من الطلاب والمدرسين والإنشاءات والمباني التعليمية.





ولفت المحافظ، إلى أنه تم إعداد نموذج موحد يتم من خلاله مراجعة المعايير المحددة اللازم توافرها في المدارس قبل بداية العام الدراسي منها الحالة الإنشائية للمنشأة التعليمية،وحالة البوابات،والحالة الفنية للمرافق "كهرباء، إنارة، مياه وصرف، إشتراطات الأمن والسلامة" بداخل المنشأة، حيث تم توزيع النموذج الموحد على اللجان النوعية المكلفة بالمرور على المدارس.





وأضاف المحافظ أن هذا العام سيشهد دخول 15 مدرسة مابين إنشاء جديد وتوسعات وصيانة شاملة، وتحتوي على 97 فصلا دراسيا، وتشمل 3 مدارس"إنشاء جديد"، و6 مدارس "توسعات" بالإضافة إلى الانتهاء من صيانة وتطوير 6 مدارس آخرى، وذلك بخلاف الـ2153 مدرسة قائمة تستوعب مايقرب من 800 ألف طالبًا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من بينها مدارس جاري أعمال الصيانة بها والتي من المقرر الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد.



