محمد بن سلمان يتيح آلاف فرص العمل أمام السعوديين

كشف مسؤول سعودي، عن خطوات متسارعة تتخذها المملكة بتوجيهات من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في هذا المجال.





وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة قادمة وبقوة في المجال السياحي، ومن المأمول أن تصبح واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم، بحسب وكالة "سبوتنيك".





وأكد "الخطيب" أن ذلك راجع لرؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي قال أكثر من مرة أن المملكة تستهدف الوصول إلى عدد 100 مليون سائح.

وأشار "الخطيب" إلى امتلاك المملكة للعديد من المشاريع السياحية الضخمة، كـ"مشروع نيوم"، و"مشروع البحر الأحمر"، والذي من المتوقع أن يستوعب أكثر من 500 ألف فرصة عمل للسعوديين.

وحول الزي السياحي ومدى تعارضه مع العادات السعودية؛ قال "الخطيب": " صحيح أن السعودية تطبق الشريعة، إلا أن بعض الحالات يتم تجاوزها، خصوصًا إذا كان الزي كاملًا".

وبحسب التصنيف العالمي لمنظمة السياحة؛ الصادر خلال سبتمبر 2018، جاءت فرنسا في مقدمة الدول، حيث بلغت عائدات السياحة في 2017، نحو 60.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بحوالي 41 مليار دولار أمريكي عام 2016.

وتلتها إسبانيا، حيث شكل عائد السياحة نحو 68 مليار دولار أمريكي عام 2017، بزيادة تقدر بنحو 6.7 مليار دولار أمريكي عن عام 2016.، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية، والصين وإيطاليا.



