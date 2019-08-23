19 مليون جنيه قيم تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الجاري





سجلت قيم تداولات بورصة النيل خلال أسبوع الي 19 مليون جنيه عبر التداول علي 18.6 مليون ورقة مالية لتنفيذ 1.765 ألف عملية بيع وشراء .





واستحوذت الأسهم على 29.05% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 70.9%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.





ارتفعت إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14.1 مليار جنيه، خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.318 مليون ورقة منفذة على 119ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.4 مليون جنيه، وكمية التداول بلغت 400 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى .



