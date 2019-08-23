مسؤول فرنسي: من المهم استمرار توحد موقف القوى الأوروبية بشأن إيران





قال مسؤول فرنسي، اليوم الجمعة، إن موقف القوى الأوروبية الثلاث الكبرى، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يجب أن يبقى موحدا إزاء إيران.





وقال المسؤول في وقت تستعد فيه القوى العالمية لمناقشة العلاقات مع إيران وموضوعات أخرى في قمة مجموعة السبع "من المهم أن تظل الدول الأوروبية الثلاث مجتمعة بشأن إيران".





وأضاف أن فرنسا تتوقع من بريطانيا أن تبقى على "مواقفها المعتادة" فيما يتعلق بإيران وموضوعات أخرى منها تغير المناخ والتنوع البيولوجي.



