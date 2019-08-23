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"بن عطاف": الحوثيون والإخوان مشروع واحد برعاية إيران وقطر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:23 م
بن عطاف: الحوثيون والإخوان مشروع واحد برعاية إيران وقطر
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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قال جمال بن عطاف عضو الجمعية الوطنية الجنوبية باليمن، اليوم الجمعة، إن مليشيات الحوثي وجماعة الإخوان باليمن مشروعهم واحد، وهو إفشال التحالف العربي وشركائه الجنوبيين.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "في الوقت الذي يحرض فيه الإصلاح عملاءه للقتال والثبات في الجنوب، لواء 156 الإخواني في الجوف يسلم للحوثي ويظهر أحد قادته مع محمد البخيتي ويقول انه سلم نفسه مع كافة الجنود والعتاد!! الحوثيون والإخوان مشروع واحد برعاية إيرانية قطرية لافشال التحالف العربي وشركائه الجنوبيين".

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