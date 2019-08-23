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رابط ON SPORTS - يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر yalla shoot مباراة الأهلي رابط سريع مباشر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:24 م
رابط ON SPORTS - يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر yalla shoot مباراة الأهلي رابط سريع مباشر
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الفجر الرياضي
 
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره إطلع بره، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة بينهما في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة On Sport.

ويدخل الأهلي المبارة متسلحًا بتفوقه ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث يحتاج الفريق السوداني للفوز برباعية نظيفة لضمان التأهل لدور الـ32 من البطولة.

ويتطلع الفريق السوداني لاستغلال الحالة المعنوية السيئة للمارد الأحمر بعد الخروج من كأس مصر على يد نادي بيراميدز بهدف دون رد، ليتم إقالة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على أثرها.

وستكون المباراة صعبة على المارد الأحمر من الناحية المعنوية، فهل سينجح في تخطي تلك الصعوبات أم سيبدا الفريق في الترنح بنتائجه السلبية؟

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