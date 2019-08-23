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عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس غد السبت

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:22 م
عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس غد السبت
طقس القاهرة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤيه فى الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

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