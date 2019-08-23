ضبط 5687 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:22 م
هبة عبد الحفيظ
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تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 5687 مخالفة مرورية متنوعة.
وتنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط 5687 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
2019 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
86 مخالفة سيارة "بدون أو إنتهاء" رخصة التسيير.
20 مخالفة دراجات نارية "سحب أو حجز".
18مخالفة "وقوف عشوائى".
52 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
30 مخالفة شروط الترخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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