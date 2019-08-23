أحدثها بنك الريان.. مؤسسات قطر الإرهابية تحت أعين بريطانيا





لا تزال كافة المؤسسات والكيانات التابعة لقطر، محل شك واتهام في بريطانيا بسبب صلاتها المتشعبة بالإرهاب وتنظيماته، وضلوعها المستمر في تمويل تحركاته وعملياته الدموية في العديد من البلدان على مستوى العالم.





وفتحت خلال الساعات القليلة الماضية السلطات البريطانية تحقيقًا مع بنك الريان القطري، وذلك ضمن قضايا متعلقة بغسل أموال، حيث وضعت السلطات المالية في المملكة المتحدة عدداً من القيود ضد العمليات التي يجريها البنك في البلاد.





وقالت صحيفة التايمز البريطانية، إن عدداً من حسابات العملاء في البنك القطري تم حجبها أو تجميدها في عدد من المصارف والبنوك المختلفة في البلاد، وذلك بسبب انتهاك قواعد التعامل النظيف.





اتهامات إرهابية





وأشارت الصحيفة إلى أن أصحاب هذه الحسابات لهم صلات مباشرة ببعض المؤسسات الخيرية، والتي بدورها متهمة بتمويل الإرهاب وتنظيماته في العديد من البلدان، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط.





لا تزال تتكشف الأدوار الإرهابية لقطر في العديد من الأوساط العالمية، مستغلة عدداً من الكيانات التي تبدو في ظاهرها ذات أغراض سلمية مثل المؤسسات وشركات المواد الغذائية.





أحدث حلقات الكشف عن المؤسسات الإرهابية القطرية، كان عندما استعرضت صحيفة التليجراف البريطانية التحذيرات الصادرة عن لجنة الرقابة على المؤسسات الخيرية، والتي كشفت بشكل رئيسي عن العلاقة بين مؤسسة قطر الخيرية وإحدى الجمعيات المدرجة على قوائم الإرهاب.





مؤسسات قطر الإرهابية





وأوضحت اللجنة خلال تقرير شمل تحذيرات مختلفة بشأن مؤسسة قطر الخيرية، والتي تقدم في ظاهرها أدوارًا سلمية مثل تقديم المساعدات المالية للمساجد في بريطانيا وعدد من المنظمات المعنية بذلك في جميع أنحاء بريطانيا.





جمعية قطر الخيرية التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، كانت على رأس المؤسسات التي تابعتها اللجنة على مدى أربعة أعوام كاملة، واتضح من خلال ذلك أن 98% من تمويل المؤسسة الخيرية يأتي عن طريق الجمعية، وهي إحدى المؤسسات المدرجة على قوائم الإرهاب في دول الخليج.





وتصنف كل من المملكة والإمارات ومصر والبحرين، وهي الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب، جمعية قطر الخيرية من المؤسسات الإرهابية الدولية.



