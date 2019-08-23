زحام شديد وإقبال غير عادي علي مسرحية "جريما في المعادي"بالمهرجان القومي للمسرح

شهد أمس العرض الأول لمسرحية " جريما في المعادي " للفنان أشرف عبد الباقي زحام شديدا وتسابق الجمهور لحضور العرض المسرحي الوحيد المشارك في المهرجان القومي للمسرح المصري ويمثل مسرح القطاع الخاص والمسرحية سيعاد عرضها اليوم علي مسرح الريحاني وتشاهدها لجنة التحكيم الساعة العاشرة مساء.









مسرحية " جريما في المعادي " تتناول فكرة حدوث جريمة قتل في حي المعادي يتم التحقيق فيها مما يفجر العديد من المواقف الكوميدية وهي من تأليف henry lewisjonathansayer and henry shields ومصمم الإضاءة مصطفي عز الدين ومصمم الديكور محمود سامي ومصممة الملابس هالة الزهوي والمؤلف الموسيقي شادي عويضة وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي.









وتستمر عروض وفعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري حتي يوم 30 اغسطس الذي سيشهد حفل ختام الدورة الثانية عشر برئاسة النجم أحمد عبد العزيز.



