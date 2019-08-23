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أرنولد: نستعد جيداً لمواجهة آرسنال ونسعى للفوز

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:10 م
أرنولد: نستعد جيداً لمواجهة آرسنال ونسعى للفوز
ارنولد
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علي نبوي
 
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تحدث أليكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن مباراة فريقه غدًا أمام أرسنال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".


وقال أرنولد في تصريحات صحفية :"أعتقد أن غدًا سيكون نوعاً مختلفاً عن الاختبار الذي واجهناه الأسبوع الماضي ، لذلك نحن نستعد للمباراة".


وأضاف :"لقد لعبنا جيداً ضدهم في العام الماضي ، خاصة في ملعبنا. وسنتطلع إلى القيام بنفس الشيء".


وتابع :"بإمكاننا الدخول في مزيد من التفاصيل حول الخصم ومعرفة ما نريد أن نفعله وما هي خططنا للمباراة، هذا يتيح لنا مزيداً من الوقت لتدريب ذلك".


وواصل :"نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لجميع المواقف طوال الموسم ، وقد تكيف اللاعبون مع ذلك".


وأتم :"لعب ثلاث مباريات في الأسبوع أمر صعب جسدياً وعقلياً ولكننا حققنا أداءً جيدًا، كان الأسبوع الماضي إيجابياً ، فزنا بجميع مبارياتنا ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك غدًا".

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