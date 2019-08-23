أرنولد: نستعد جيداً لمواجهة آرسنال ونسعى للفوز
تحدث أليكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن مباراة فريقه غدًا أمام أرسنال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وقال أرنولد في تصريحات صحفية :"أعتقد أن غدًا سيكون نوعاً مختلفاً عن الاختبار الذي واجهناه الأسبوع الماضي ، لذلك نحن نستعد للمباراة".
وأضاف :"لقد لعبنا جيداً ضدهم في العام الماضي ، خاصة في ملعبنا. وسنتطلع إلى القيام بنفس الشيء".
وتابع :"بإمكاننا الدخول في مزيد من التفاصيل حول الخصم ومعرفة ما نريد أن نفعله وما هي خططنا للمباراة، هذا يتيح لنا مزيداً من الوقت لتدريب ذلك".
وواصل :"نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لجميع المواقف طوال الموسم ، وقد تكيف اللاعبون مع ذلك".
وأتم :"لعب ثلاث مباريات في الأسبوع أمر صعب جسدياً وعقلياً ولكننا حققنا أداءً جيدًا، كان الأسبوع الماضي إيجابياً ، فزنا بجميع مبارياتنا ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك غدًا".