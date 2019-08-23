أرنولد: نستعد جيداً لمواجهة آرسنال ونسعى للفوز

تحدث أليكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن مباراة فريقه غدًا أمام أرسنال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





وقال أرنولد في تصريحات صحفية :"أعتقد أن غدًا سيكون نوعاً مختلفاً عن الاختبار الذي واجهناه الأسبوع الماضي ، لذلك نحن نستعد للمباراة".





وأضاف :"لقد لعبنا جيداً ضدهم في العام الماضي ، خاصة في ملعبنا. وسنتطلع إلى القيام بنفس الشيء".



