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أحوال الطقس لليوم الجمعة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:11 م
أحوال الطقس لليوم الجمعة
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محمد وليد الجموسي
 
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 تكون السماء، الجمعة 23 أوت 2019 ، مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتكون محليا غزيرة بالمناطق الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب و تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.
البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
وتتسم السماء، غدا السبت، بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط وتكون محليا غزيرة بالمناطق الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب و تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.
وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 33 و 36 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا بخليج قابس.
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