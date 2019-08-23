بالتفاصيل والأرقام.. نكشف كيفية سداد مصروفات المدارس اليابانية

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات على جميع المديريات التعليمية، بشأن الطلاب الذين تم قبولهم في المدارس اليابانية.





وقالت المصادر إنه تم فتح سداد الرسوم عن طريق خدمه فورى على كود 6202.





وأوضحت المصادر في تصريحات إلى "الفجر" أن الدفع سوف يكون علي مراحل حيث ستكون بداية من اليوم الموافق 23 أغسطس حتى 29 أغسطس سيتم دفع مبلغ 1000 جنيه فقط جنيه مصري لا غير، ولا تسترد لجدية الحجز وتخصم من قيمة المصاريف المستحقة على الطالب.





وتابعت أنه في الفترة من 3 سبتمبر حتى 9 سبتمبر يتم دفع القسط الأول من المصروفات وهو 5400 جنيه فقط، علما بأن هذه المصروفات غير شاملة مصاريف الزي المدرسي وتطبيق أولياء الأمور الإلكتروني الخاص بالتواصل معهم.





وأضافت المصادر أن ميعاد القسط الثالث من 5 يناير 2020 حتى 15 يناير 2020 ولم يحدد بعد قيمة القسط الثانى حتى الآن.





جدير بالذكر أنه يتم الدفع في خدمة فوري بالرقم القومي للطالب الذي تم قبوله فقط وقيمه الـ1000 المدفوعة لا تسترد في حالة عدم دفع القسط الأول أو الثاني.



