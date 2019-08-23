ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عودة حركة قطار سير الأحواز الجنوبية للعاصمة إلى سالف النشاط

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:07 م
عودة حركة قطار سير الأحواز الجنوبية للعاصمة إلى سالف النشاط
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إستئناف حركة سير القطارات على خط الأحواز الجنوبيّة لتونس العاصمة في الاتجاهين إنطلاقا من الساعة منتصف نهار، الجمعة، بعد إصلاح العطب، الذي طرأ على منظومة الطاقة الكهربائية صباح اليوم ذاته.
وأعلنت الشركة في وقت سابق من صباح الجمعة عن توقف حركة سير القطارات لخط احواز الضاحية الجنوبية بسبب عطب بمنظومة الطاقة الكهربائية وأنها وضعت على ذمة حرفائها قطارين بمحرك ديزل لتأمين بعض السفرات نحو المحطات الرئيسية لخط الاحواز.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره