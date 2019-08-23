عودة حركة قطار سير الأحواز الجنوبية للعاصمة إلى سالف النشاط
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:07 م
محمد وليد الجموسي
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أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إستئناف حركة سير القطارات على خط الأحواز الجنوبيّة لتونس العاصمة في الاتجاهين إنطلاقا من الساعة منتصف نهار، الجمعة، بعد إصلاح العطب، الذي طرأ على منظومة الطاقة الكهربائية صباح اليوم ذاته.
وأعلنت الشركة في وقت سابق من صباح الجمعة عن توقف حركة سير القطارات لخط احواز الضاحية الجنوبية بسبب عطب بمنظومة الطاقة الكهربائية وأنها وضعت على ذمة حرفائها قطارين بمحرك ديزل لتأمين بعض السفرات نحو المحطات الرئيسية لخط الاحواز.
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