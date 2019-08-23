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حملة أمنية مكبرة تستهدف النوادي الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:08 م
حملة أمنية مكبرة تستهدف النوادي الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية
الجهود
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هبة عبد الحفيظ
 
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قام القطاع بتوجيه حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط النوادى الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيطها.

وجاء ذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والجهات المعنية. 

وأسفرت جهود الحملة خلال أربعة أيام، عن ضبط 74 قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 82 متهمًا وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر البانجو وزنت 25،500 كيلو جرام

كمية من مخدر الحشيش وزنت 9،040 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،505 كيلو جرام

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،800 كيلو جرام

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1،315 كيلو جرام ).

عدد 1271 قرص مخدر مختلف الأنواع.

كما تم ضبط مبلغ مالى قدره 2،333،525 مليون جنيه، 76 هاتف محمول، 2 قطعة سلاح نارى، 30 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - طبنجة صوت - 3 طلقات صوت – 6 سيارات – 4 دراجات نارية – 16 قطعة سلاح أبيض – 3 ميزان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
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المزيد عن: قطاع الامن حملة امنية مكبرة النوادى الرياضية والاجتماعية
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