السباحة والتايكوندو يمنحان مصر صدارة دورة الألعاب الأفريقية بست ذهبيات جديدة





منحت لعبتا السباحة والتايكوندو البعثة المصرية صدارة دورة الألعاب الأفريقية بمدينة الرباط بالمغرب في نهاية اليوم الثالث رسميا بعد حفل الإفتتاح حيث حققت اللعبتين 15 ميدالية من أصل 20 فازت بها مصر لترفع بها الرصيد الإجمالي إلى 50 ميدالية منها 14 ذهبية و20 فضية و16 برونزية لتتفوق على جنوب أفريقيا التي إنفردت بالمركز الثاني برصيد 12 ذهبية و9 فضية و6 برونزية ثم الجزائر الثالث بعشر ذهبيات و8 فضيات و12 برونزية.





كانت السباحة ملكة الرياضات المصرية أمس الأول حيث شهد مجمع محمد الخامس الأوليمبي للسباحة تحقيق مصر لأحد عشر ميدالية منها 4 ذهبية ومثلها فضية و3 برونزية بينما حقق التايكوندو ذهبيتين وفضية وبرونزية في يوم رائع للرياضة المصرية

أسماك الذهب

في مجمع السابحة كانت الكلمة العليا للمصريين حيث أضافت النجمة فريدة عثمان ذهبية 50 متر فراشة لمصر لتضيفها إلى فضية 100 متر حرة التي حققتها في اليوم الثاني للألعاب وحققت رقم أفريقي جديد هو 20،64 ونالت تصفيق الجماهير الحاضرة، وحقق عبد الرحمن سامح ذهبية 50 فراشة رجال أيضا لتصبح مصر ملكة الفراشة هذا اليوم وبخاصة أن فضية هذا السباق حققها مصري آخر هو علي خلف.





وفاز مروان القماش بسباق 200 م حرة وحقق ياسين الشماع برونزية نفس السباق، وفازت السباحة هانيه مورو بذهبية 200 م حرة بجانب برونزية 100 م صدر لسارة سعيد وبرونزية 400 م متنوع لأحمد سالم بينما حقق فريق التتابع المختلط هانيه محمد ولجين ضياء وياسمين ممدوح ونور ضياء فضية 4 في 200 م حرة.





إبداع هداية وميسون

وفي التايكوندو أكدت النجمة المصرية الأوليمبية هداية ملاك مملكتها في التايكوندة وحققت ذهبية وزن 67 كجم بعد أداء رائع أشاد به كل خبراء اللعبة يرشحها لميدالية أوليمبية إن شاء الله، بينما فازت ميسون طلبة بذهبية 73 كجم أيضا ليصبح يوما رائعا للرياضة النسائية، فيما حقق معاذ نبيل فضية وزن 54 كجم ومنة الله ماهر برونزية +73 كجم. ولازال أمام التايكوندو الفرصة لإضافة المزيد من الميدالياتفي باقي الأوزان.





ومن المفاجآت الجيدة حصول فريق الفروسية رجال الموكن من محمد طلعت وعبد القادر سعيد ونائل فؤاد ومحمد طاهر على الميدالية الفضية لفرق الرجال .





التجديف يواصل

وواصلت بعثة التجديف تألقها بعد أن حصدت من قبل 3 فضيات وبرونزية لتفوز بفضيتين وبرونزيتين جديدتين ، فحقق عبد الخالق سمير ودارين حجازي فضيتي سباق 500 متر بينما حقق محمد قوطة ومريم عبد اللطيف برونزيتين





وفي الملاكمة تأهل محمد هيكل وزن 69 كجم لدور ال 16

وعلى جانب آخر إستقبل السفير المصري أشرف إبراهيم إدارة البعثة المصرية بقيادة الباسل عبد الله ويحيي دعبس في حضور أحمد ناصر رئيس منظمة الأوكسا وعماد البنان رئيس الإتحاد الأفريقي والعربي للرياضى للجميع.

وحضر الباسل عبد الله ويحيي دعبس إجتماع اللجنه المنظمة لبحث نتائج اختبارات المنشطات الخاصة باللاعبين المصرين الذين تم إختيارهم وهم فريق الكرة الشاطئية بنات ولاعب التايكوندو ولاعب الملاكمة. علما بانه لم تثبت أي حالة إيجابية للمنشطات حتى الآن.



