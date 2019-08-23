تداول 303 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 303 شاحنة بضائع و462 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة و16 سيارة بينما تغادر السفينتين امانة والحرية وعلى متنهم 80 شاحنة و107 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة، القاهرة، الحرية وعلى متنهم 26 شاحنة و27 سيارة وغادرت السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة و134 سيارة.





كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 13 شاحنة و2سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 44 شاحنة و45 سيارة بينما غادرت العبارة الرياض وعلى متنها 131 سيارة.



