مصادر يمينة: "القاعدة" يساند الإخوان في شبوة.. والنخبة تدحرهم خارج عتق





قال مصدر عسكري ميداني، إن ميليشيات حزب الإصلاح اليمني، تعرضت صباح اليوم الجمعة، لضربات موجعة من قبل قوات النخبة، وانسحبت إلى حدود العاصمة عتق، فيما أكد شهود عيان قيام مليشيات الإخوان بالدفع بعناصر إرهابية قدمت من البيضاء ومأرب.





ووثق ناشطون صوراً تظهر عناصر من تنظيم القاعدة يقاتلون في صف ميليشيات الإخوان ضد قوات النخبة.





وقال شاهد عيان: "هناك عشرات العناصر بلباس أفغاني ربما يكونوا من القاعدة أو داعش، يسيرون على الأقدام نحو منطقة المواجهات، والبعض منهم بنيته الجسمانية، توحي بأنه ليس يمنياً".





وقال الصحفي محمد الجنيدي: "قوات النخبة تتقدم بقوة وسط تقهقر للميليشيات الإصلاحية التي أظهرت مئات الخلايا النائمة، تقصف بشكل هستيري يعبر عن ضعفها وعدم وجود أدنى معايير السلامة لديها تجاه المدنيين".





وأضاف الجنيدي، أن "النخبة" تتقدم بشكل متسارع، وميليشيات الإصلاح الإخوانية كانت تعد للمعركة جيداً، ودفعت بمقاتلين قبل المعركة بلباس مدني".



