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أردوغان يعين نجل خالته عضواً بمجلس الدولة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:16 م
أردوغان يعين نجل خالته عضواً بمجلس الدولة
صورة تعبيرية
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وكالات
 
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قالت مصادر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منح نجل خالته إبراهيم أر، عضوية مجلس الدولة مرة أخرى لإكمال فترته المتبقية.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن قرار منح إبراهيم أر، نجل خالة أردوغان، عضوية مجلس الدولة مرة أخرى نشر في الجريدة الرسمية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية أمس الخميس.

وبهذا أعيد انتخاب إبراهيم أر. الذي انتخب لعضوية مجلس الدولة في 2011 لمدة 12 عاماً، ومن ثم تم تعيينه مستشاراً لوزير التعليم في 2018، لعضوية مجلس الدولة مجدداً.

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