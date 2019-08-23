اجتماع في اتحاد الكرة لاعتماد تشكيل اللجنة بعد موافقة الفيفا

تدرس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماع الجمعية العمومية للجبلاية، في موعدها السابق أواخر شهر أكتوبر المقبل.





ويأتي رغبة اللجنة في عقد الاجتماع لمناقشة الميزانية الخاصة بالاتحاد، واعتماد تشكيل اللجنة بعد موافقة الفيفا، بالأضافة إلى اعتماد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الجديد.





وكان مسؤولو الجبلاية، أكدوا أنه لا بد من عقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، خصوصا أنه منصوص عليه في لائحة النظام الأساسي.