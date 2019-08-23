عبد الحفيظ الدوزي يحتفل باستضافة المغرب دورة الألعاب الأفريقية

يستعد المطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى للاحتفال باستضافة المغرب لدورة الألعاب الأفريقية هذا العام، المستمرة حتى نهاية الشهر باحتضانها 54 دولة، عبر حفل جماهيرى كبير يحتضنه مسرح بورقراق فى العاصمة الرباط، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة.



