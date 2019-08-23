ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عبد الحفيظ الدوزي يحتفل باستضافة المغرب دورة الألعاب الأفريقية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:55 م
عبد الحفيظ الدوزي يحتفل باستضافة المغرب دورة الألعاب الأفريقية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يستعد المطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى للاحتفال باستضافة المغرب لدورة الألعاب الأفريقية هذا العام، المستمرة حتى نهاية الشهر باحتضانها 54 دولة، عبر حفل جماهيرى كبير يحتضنه مسرح بورقراق فى العاصمة الرباط، فى  التاسعة مساء اليوم الجمعة. 

 
وحصل الدوزى مؤخرًا على جائزة مهرجانات بيروت الدولية، فى تكريم خاص عن مسيرته الفنية المغربية، والممتدة لأكثر من 20 سنة، حصيلتها أكثر من 15 ألبومًا، ويتولى الدوزى حاليا منصب سفير الاتحاد الأوروبي للشباب، كما تم اختياره كأفضل مطرب مغربى للعام الثانى على التوالى، حسب تصنيف جوائز داف باما الألمانية، كما حاز العام قبل الماضى جائزة الموروكان ميوزيك أوورد، وشارك فى تقديم الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم بنسختها المغربية مع النجم العالمى جيسون ديرولو.
 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره