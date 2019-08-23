وزارة الإسكان: الأحد المقبل بدء التسجيل وسداد المقدمات لـ512 وحدة سكنية بمدينة ملوى الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة ، أنه داية من يوم الأحد المقبل 25/8/2019، وحتى يوم الخميس 5/9/2019.





وأضافت الوزارة أن التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA " للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة سيكون من خلال الموقع الإلكترونى www.hdb-reservation.com.

وأشارت الوزارة في بيانها ، إلى أن قيمة مقدمة الحجز تبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى عبر الموقع الإلكتروني، موضحتاً أن هذا هو الطرح الأول للوحدات السكنية، الذى تقوم به الوزارة مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة.