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إزالة ٩٠ مخالفة إشغال طريق في كفر البطيخ بدمياط

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:44 م
إزالة ٩٠ مخالفة إشغال طريق في كفر البطيخ بدمياط
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هند الشيال
 
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تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة مجدي خاطر، اليوم الجمعة، لازالة الاشغالات في عدد من المناطق بالمركز حيث استهدفت الحملة عددا من شوارع مدينة كفر البطيخ، بالتنسيق مع قسم شرطة كفر البطيخ بدمياط.

وأسفرت تلك الحملة التي جاءت بالتنسيق مع شرطة المرافق عن تنفيذ ازالة لعدد ٩٠ حالة إشغال بتلك الشوارع كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حيث تم تحرير محاضر شرطية بالحملة.

وأكد مجدي خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، أنه سيتم تنظيم عدة حملات للقضاء على الاشغالات في كفر البطيخ.
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