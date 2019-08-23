ضبط 4 متهمين باختطاف طفل لطلب فدية مالية بالشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على 4 متهمين باختطاف طفل لطلب فدية مالية وتمكنت من إعادة الطفل.



وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة بلبيس بلاغا اختفاء " محمد أ م " 8 سنوات وعدم عودته إلى المنزل بعد خروجه من أحد أماكن الدروس الخصوصية وورود إتصال هاتفي لوالده بطلب فدية مالية في وقت لاحق.



وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث لجنوب الشرقية وبرئاسة الرائد إسلام عواد رئيس مباحث المركز.



وتبين أن وراء الواقعة 4 أشخاص وتمكن فريق البحث من ضبطهم وبرفقتهم الطفل. وتم إعادة الطفل إلى أسرته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.