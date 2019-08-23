ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط 4 متهمين باختطاف طفل لطلب فدية مالية بالشرقية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:42 م
ضبط 4 متهمين باختطاف طفل لطلب فدية مالية بالشرقية
قوات الأمن
Advertisements
طباعة
سمر السيد_اسماعيل محمد
 
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على 4 متهمين باختطاف طفل لطلب فدية مالية وتمكنت من إعادة الطفل.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة بلبيس بلاغا اختفاء " محمد أ م " 8 سنوات وعدم عودته إلى المنزل بعد خروجه من أحد أماكن الدروس الخصوصية وورود إتصال هاتفي لوالده بطلب فدية مالية في وقت لاحق.

وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث لجنوب الشرقية وبرئاسة الرائد إسلام عواد رئيس مباحث المركز.

وتبين أن وراء الواقعة 4 أشخاص وتمكن فريق البحث من ضبطهم وبرفقتهم الطفل. وتم إعادة الطفل إلى أسرته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره