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أستاذ اقتصاد: الدولة تتوجه نحو الاهتمام بالصعيد بعد سنوات من إهماله

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:41 م
أستاذ اقتصاد: الدولة تتوجه نحو الاهتمام بالصعيد بعد سنوات من إهماله
الدكتور عمرو سليمان
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن التوجه إلى الصعيد هو أحد ركائز خطة التنمية في مصر، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية في سيناء.

وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك مشروعات كثيرة تنفذها الدولة تستهدف استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من الخطط المتكاملة تستهدف الدولة تنفيذها في سيناء.

ولفت إلى أن اهتمام الدولة بالصعيد جاء بعد إهماله منذ سنوات، والذي أسفر عن ارتفاع نسبة البطالة به، وارتفاع معدلات الفقر به.
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