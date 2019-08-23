النيابة تستدعي أسرة مسنة متوفية وفي حالة تعفن بحلوان للاستماع للأقوالهم
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:41 م
داليا عادل
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استدعت نيابة حلوان أسرة مسنة عثر عليها متوفية وفي حالة تعفن في منطقة حدائق حلوان، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المتوفية وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الجثة لسيدة مسنة تدعى الحاجة "فاطمة. م"، 67 سنة، تعيش بمفردها بداخل إحدى الشقق بحلوان.
وتلقى العقيد مجدي خلف مأمور قسم حلوان، بلاغًا بالعثور على جثة لسيدة مسنة في حالة تعفن وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير قطاع المباحث الجنائية بجنوب القاهرة والعميد شريف فيصل، مفتش فرقة حلوان رجال مباحث قسم شرطة المعصرة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة.
كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المتوفية وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الجثة لسيدة مسنة تدعى الحاجة "فاطمة. م"، 67 سنة، تعيش بمفردها بداخل إحدى الشقق بحلوان.
وتلقى العقيد مجدي خلف مأمور قسم حلوان، بلاغًا بالعثور على جثة لسيدة مسنة في حالة تعفن وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير قطاع المباحث الجنائية بجنوب القاهرة والعميد شريف فيصل، مفتش فرقة حلوان رجال مباحث قسم شرطة المعصرة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة.
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